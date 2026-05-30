Збірна України розписала нічию з Сербією та вийшла у плейоф Євро-2026 з першого місця у групі

Збірна України з мініфутболу пробилась до 1/8 фіналу Євро-2026 з першого місця у групі, обійшовши Сербію, яка є чинним континентальним чемпіоном.

"Синьо-жовті" утримали лідерство у своєму квартеті, розписавши бойову нічию в очному протистоянні з рахунком 1:1.

Попри однакову кількість залікових балів, підопічні Олександра Бондаря випередили сербів через кращу різницю забитих і пропущених голів.

Перепустки до 1/8 фіналу отримують перші та другі місця, а також чотири найкращі команди серед збірних, які завершать груповий етап на третіх позиціях.

Чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу

Груповий етап, 30 травня

Група С

Сербія – Україна 1:1

У першому матчі плейоф Україна зіграє проти однієї з найкращих третіх команд із квартетів А/B/F.

Після цього потенційними суперниками "синьо-жовтих" можуть бути або Польща, або Грузія.

Нагадаємо, що вихід до 1/8 фіналу чемпіонату збірна Україна гарантувала собі у попередній грі, обігравши Туреччину.

Також Україна розгромила Бельгію у першому матчі з рахунком 4:0.