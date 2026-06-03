Угорщина – Україна: онлайн-трансляція півфінального матчу Євро-2026

У середу, 3 червня, збірна України з мініфутболу зіграє матч 1/2 фіналу на чемпіонаті Європи 2026 проти Угорщини.

Континентальну першість приймає Братислава. Гра розпочнеться о 20:15 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку безпосередньо в цій новині.

Зазначимо, що "синьо-жовті" посіли перше місце у групі C. У ній вони переграли Бельгію (4:0), Туреччину (3:2) та зіграли внічию з чинними чемпіонами Європи сербами (1:1).

В 1/8 фіналу підопічні Олександра Бондаря переграли Португалію (3:1). На попередній стадії турніру вони розгромили Грузію (4:0).

Угорці ж у першому раунді плейоф здолали в серії пенальті Боснію і Герцеговину. А у чвертьфіналі наші суперники не залишили шансів Болгарії (4:0).