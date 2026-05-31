Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2026

У неділю, 31 травня, збірна України з мініфутболу зіграє матч 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи 2026 проти Португалії.

Континентальну першість приймає Братислава. Гра розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що"синьо-жовті" посіли перше місце у квартеті C. У ньому вони переграли Бельгію (4:0), Туреччину (3:2) та зіграли внічию з чинними чемпіонами Європи сербами (1:1).

Португалія ж фінішувала третьою у групі B. Вона розгромила Ізраїль (7:2), а також поступилась Болгарії (1:3) та Чехії (2:5).