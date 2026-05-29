Сербія здолала Бельгію та випередила Україну: результати третього дня Євро-2026
У п'ятницю, 29 травня, у словацькій Братиславі відбудуться матчі 2-го та 3-го турів групового етапу чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.
У третій ігровий день заплановано 9 матчів. Програму змагань відкривав поєдинок у групі С між збірними Сербії та Бельгії. Обидві команди є суперниками України у боротьбі за вихід у плейоф. Команда Сербії мінімально перемогла бельгійців, здобувши другу перемогу на турнірі.
Збірна України свій другий матч на Євро-2026 зіграє 29 травня. Поєдинок проти Туреччини розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Також сьогодні відбудуться матчі в групах В, D, Е та F.
Чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу
Груповий етап, 29 травня
Група В
Португалія – Болгарія
Чехія – Ізраїль
Група С
Бельгія – Сербія 1:2
Україна – Туреччина
Група D
Іспанія – Англія
Група Е
Казахстан – Угорщина
Словенія – Польща
Група F
Франція – Австрія
Італія – Азербайджан
Напередодні збірна України розгромила Бельгію, а команда Англії поступилася Румунії у другий ігровий день на ЧЄ-2026.