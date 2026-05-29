Сербія здолала Бельгію та випередила Україну: результати третього дня Євро-2026

Сергій Шаховець — 29 травня 2026, 12:59
У п'ятницю, 29 травня, у словацькій Братиславі відбудуться матчі 2-го та 3-го турів групового етапу чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.

У третій ігровий день заплановано 9 матчів. Програму змагань відкривав поєдинок у групі С між збірними Сербії та Бельгії. Обидві команди є суперниками України у боротьбі за вихід у плейоф. Команда Сербії мінімально перемогла бельгійців, здобувши другу перемогу на турнірі.

Збірна України свій другий матч на Євро-2026 зіграє 29 травня. Поєдинок проти Туреччини розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Також сьогодні відбудуться матчі в групах В, D, Е та F.

Груповий етап, 29 травня

Група В

Португалія – Болгарія

Чехія – Ізраїль

Група С

Бельгія – Сербія 1:2

Україна – Туреччина

Група D

Іспанія – Англія

Група Е

Казахстан – Угорщина

Словенія – Польща

Група F

Франція – Австрія

Італія – Азербайджан

Напередодні збірна України розгромила Бельгію, а команда Англії поступилася Румунії у другий ігровий день на ЧЄ-2026.

