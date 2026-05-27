Євро-2026 з мініфутболу: усе, що треба знати про турнір і збірну України

У середу, 27 травня, у словацькій Братиславі розпочнеться головна подія року в мініфутболі – чемпіонат Європи 2026. Турнір триватиме до 4 червня включно та збере 24 найсильніші національні збірні з усього континенту.

Серед учасників є і команда України, яка вже вшосте братиме участь у мініфутбольному Євро. Вперше українська збірна виступила у 2016 році, завершивши боротьбу вже після групового етапу. А головним успіхом є вихід до 1/4 фіналу на домашньому Євро-2018, що відбувся у Києві.

Формат турніру, склади груп та фаворити

Учасники чемпіонату розподілені на шість груп по чотири команди. На груповому етапі команди гратимуть у форматі "кожний проти кожного".

Після групового раунду боротьбу за трофей продовжать перші та другі місця, а також чотири найкращі команди серед збірних, які фінішують на третіх рядках у своїх квартетах. Далі – стикові поєдинки на вибування за системою плейоф: 1/8 фіналу, чвертьфінали, півфінали й фінал.

Такі правила вже стали традиційними, тому нас чекає звичний, але завжди інтригуючий розіграш титулу найсильнішої національної команди Європи.

Жеребкування групової стадії відбулося 27 лютого 2026 року. За його підсумками збірна України потрапила до групи С, де змагатиметься за путівку до плейоф із командами Сербії, Туреччини та Бельгії.

Група A: Словаччина, Греція, Чорногорія, Боснія і Герцеговина

Група B: Чехія, Португалія, Болгарія, Ізраїль

Група C: Сербія, Туреччина, Україна , Бельгія

Група D: Грузія, Англія, Румунія, Іспанія

Група E: Угорщина, Польща, Казахстан, Словенія

Група F: Франція, Італія, Азербайджан, Австрія

Зазначимо, що в мініфутболі чемпіонат Європи останнім часом проводиться раз на два роки. На минулому Євро-2024 чемпіоном стала Сербія (саме так, цьогорічний суперник збірної України по групі!), яка у фіналі в серії пенальті переграла Румунію (1:1, пен. 10:9).

Бронзовим призером у 2024-му стала команда Казахстану, яка разом із українською збірною грала на груповому етапі. Тоді "синьо-жовті" поступилися (2:3), однак вийшли у плейоф з другого місця, а завершили боротьбу вже на стадії 1/8, програвши в доволі рівному поєдинку Франції (2:3).

Також одним із фаворитів буде команда Азербайджану, яка у 2025-му виграла домашній чемпіонат світу в Баку, здолавши у фіналі Угорщину (4:2). Загалом, сильних збірних вистачає, тож спрогнозувати майбутнього чемпіона – завдання із зірочкою. Хочеться вірити, що й Україні вдасться наробити шороку.

Мініфутбол – не футзал

Часто мініфутбол плутають із футзалом, проте ці два види спорту мають суттєві відмінності. У мініфутбол грають не на паркеті, а на полі розміром до 50 метрів у довжину та до 30 метрів у ширину під відкритим небом. Тут використовують м'яч стандартного п'ятого розміру, що дає можливість виконувати передачі верхом і вести повноцінну боротьбу на другому поверсі.

Також згідно з правилами мініфутболу воротар у межах свого штрафного майданчика повинен позбутися м'яча протягом п'яти секунд. Те саме стосується останнього захисника – польового гравця, який перебуває найближче до власних воріт на своїй половині поля. Якщо ліміт часу не дотримується, арбітр негайно призначає вільний удар на користь суперника з найближчої лінії штрафного майданчика.

Таким чином, унеможливлюються монотонні перепасовки поперек поля, гра стає більш динамічною, адже на ухвалення рішення гравцям дається не більше п'яти секунд, і вони повинні намагатися якнайшвидше знайти, як можна розвинути свою атаку.

Ворота в мініфутболі також більші, аніж у футзалі, тож кожен удар, навіть із дальньої відстані, становить підвищену загрозу для голкіпера.

Заявка збірної України

Воротарі: 71. Мирослав Магурський (FC Otamany), 1. Ярослав Морикишка (FC Andezit)

Польові гравці: 13. Дмитро Клочко (капітан, FC Sarmat), 21. Андрій Цопа (FC Andezit), 30. Денис Бланк (FC Elektrowozniak), 9. Вадим Іванов (FC Lowcy), 22. Ігор Тихненко (FC Andezit), 29. Олександр Колесников (FC Sarmat), 20. Сергій Лапа (FC Andezit), 69. Олександр Тарасюк (FC Andezit), 11. Нікіта Сініцин (FC Andezit), 10. Дмитро Сорокін (FC Andezit), 3. Андрій Заграничний (FC Andezit), 7. Михайло Грицина (FC Andezit), 6. Станіслав Гнатковський (FC Perevozka), 77. Артем Сохацький (FC Ruh Media), 5. Андрій Ковальчук (FC Andezit)

Головний тренер – Олександр Бондар

До заявки збірної України на чемпіонат Європи потрапили 17 футболістів: 2 голкіпери та 15 польових гравців. Більшість гравців має досвід участі в мініфутбольних турнірах, а Денис Бланк із Електровозняком минулого року ставав бронзовим призером Єврокубку EMF.

Також привертає увагу наявність у складі відомого житомирського блогера Артема Сохацького, який також грає в медіафутбол у складі Рух Медіа Тім. 14-15 травня команда Сохацького грала два товариські матчі зі збірною України U-23 з мініфутболу. Вочевидь, 31-річний медіафутболіст добре себе проявив у матчах із мініфутбольною молодіжкою, завдяки чому й сам отримав виклик до лав головної збірної.

Цього року очолив збірну України Олександр Бондар, який замінив на посаді головного тренера Руслана Зарубіна. Бондар має потужний бекграунд у Польщі: під час ігрової кар'єри він п'ять разів ставав чемпіоном Польщі, чотири рази вигравав національний Кубок країни та ще чотири – Суперкубок.

Крім того, Олександр Бондар є триразовим чемпіоном України і чотириразовим володарем Кубку з футзалу. Утім, це все ж молодий тренер, і наскільки гарно йому вдалося підготувати команду до чемпіонату Європи – спрогнозувати складно.

Під його керівництвом збірна України провела декілька навчально-тренувальних зборів, у межах яких проводила товариські матчі. У спарингах були як перемоги, так і поразки й нічиї, проте тоді тренерський штаб часто грав експериментальним складом, переглядаючи максимальну кількість гравців.

Будемо сподіватися, що "синьо-жовтим" вдалося гарно підготуватися, і завдання-мінімум, яким, на думку автора, має бути потрапляння до 1/8 фіналу, їм виконати буде під силу.

Розклад матчів збірної України

На груповому етапі команді Олександра Бондаря доведеться грати три дні поспіль: 28 травня – проти Бельгії, 29 числа – з Туреччиною, а 30-го, в передостанній день весни, – проти чинних чемпіонів Європи – сербів. Квартет нашої збірної – група смерті, тож навіть вийти у плейоф із такими суперниками буде непростим завданням.

До речі, з Туреччиною "синьо-жовті" зустрічалися минулого року на груповому етапі чемпіонату світу 2025. Тоді наші хлопці програли 1:3, тож цього року спробують взяти реванш. Тим паче, турки мають бути слабшими за сербів та казахстанців. Можливо, саме з ними українцям необхідно буде боротися за третє місце, яке з імовірністю у 66% може надати путівку до плейоф.

1 тур

28.05 | 🕐 13:15 | Україна – Бельгія

2 тур

29.05 | 🕟 15:30 | Україна – Туреччина

3 тур

30.05 | 🕙 22:15 | Сербія – Україна

Де дивитися

Всі матчі чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу у прямому етері транслюватиме Київстар ТБ. Відеоогляди, а також інформаційно-аналітичні студії можна буде переглянути на FootballHub. Для тих, хто не зможе подивитися, "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції.

А для українських уболівальників, які мають змогу підтримати збірну у Братиславі, Українська асоціація футболі придбала 100 квитків на матчі, які можна отримати безплатно, зв'язавшись із гравцем Станіславом Гнатковським.

У Словаччині має бути гаряче!