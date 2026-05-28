Україна – Туреччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2026

У п'ятницю, 29 травня, збірна України з мініфутболу зіграє матч другого туру на чемпіонаті Європи 2026 проти Туреччини.

Континентальну першість приймає Братислава. Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Зазначимо, що суперниками "синьо-жовтих" у квартеті C також є Бельгія та Сербія. У першому турі наша збірна розгромила бельгійців з рахунком 4:0.