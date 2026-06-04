Україна поступилася Азербайджану у фіналі та здобула історичне срібло Євро-2026

Збірна України з мініфутболу програла Азербайджану у фіналі чемпіонату Європи 2026, що проходив у Братиславі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь азербайджанців.

Підопічні Олександра Бондаря без розвідки почали поєдинок. Вже на 5-й хвилині "синьо-жовті" могли відкрити рахунок, але м'яч після удару Сініцина влучив у поперечину.

Поступово Азербайджан перехопив ініціативу. На 7-й хвилині Рзаєв після розіграшу стандарту поцілив у дальній кут Магурського. Вперше на турнірі українці опинилися в ролі наздоганяючих.

До перерви гарні нагоди відновити паритет мали Тихненко, Сініцин та Колесников. Проте воротар азербайджанців грав дуже надійно.

Майже весь другий тайм збірна України провела на половині поля суперника. Однак захист азербайджанців діяв чітко та без помилок. У компенсований час "синьо-жовті" пропустили другий м'яч, остаточно втративши шанс відігратися.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Азербайджану, який став чемпіоном Європи 2026.

Мініфутбол – Євро-2026

Фінал, 4 червня

Україна – Азербайджан 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Рзаєв, 0:2 – 50+5 Атаєв

Відеоогляд матчу Україна – Азербайджан

Збірна України з мініфутболу вперше в історії здобула срібні медалі чемпіонату Європи. Досі найвищим досягненням "синьо-жовтих" був вихід до 1/4 фіналу на домашньому Євро-2018.

Нагадаємо, що збірна Азербайджану є чинним чемпіоном світу. Востаннє Україна зустрічалася з "Міллі" у квітні 2025 року в межах Ліги націй. Тоді суперники не визначили переможця, зігравши внічию 2:2.