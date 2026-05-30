Австрія розгромила Італію, нічия Греції та Боснії і Герцеговини: результати 3 туру Євро-2026
У суботу, 30 травня, у словацькій Братиславі відбулися матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.
Збірна Греції розписала мирову з Боснією і Герцеговиною, що дозволило їй наразі зайняти проміжне друге місце. Доля путівки вирішиться після матчу Словаччини та Чорногорії.
Національна команда Австрії розгромила Італію, проте не змогла вийти у плейоф після двох поспіль поразок Азербайджану та Франції.
Чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу Груповий етап, 30 травня Група A
Греція – Боснія і Герцеговина 1:1
Група F
Австрія – Італія 5:0
Група А
17:00 Словаччина – Чорногорія
Група B
15:30 Болгарія – Чехія
23:30 Ізраїль – Португалія
Група C
21:00 Туреччина – Бельгія
22:15 Сербія – Україна
Група D
18:15 Румунія – Грузія
14:15 Азербайджан – Франція
Напередодні збірна України розгромила Бельгію, а команда Англії поступилася Румунії у другий ігровий день на ЧЄ-2026.