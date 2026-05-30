Австрія розгромила Італію, нічия Греції та Боснії і Герцеговини: результати 3 туру Євро-2026

У суботу, 30 травня, у словацькій Братиславі відбулися матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.

Збірна Греції розписала мирову з Боснією і Герцеговиною, що дозволило їй наразі зайняти проміжне друге місце. Доля путівки вирішиться після матчу Словаччини та Чорногорії.

Національна команда Австрії розгромила Італію, проте не змогла вийти у плейоф після двох поспіль поразок Азербайджану та Франції.

Чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу Груповий етап, 30 травня Група A

Греція – Боснія і Герцеговина 1:1

Група F

Австрія – Італія 5:0

Група А

17:00 Словаччина – Чорногорія

Група B

15:30 Болгарія – Чехія

23:30 Ізраїль – Португалія

Група C

21:00 Туреччина – Бельгія

22:15 Сербія – Україна

Група D

18:15 Румунія – Грузія

14:15 Азербайджан – Франція

Напередодні збірна України розгромила Бельгію, а команда Англії поступилася Румунії у другий ігровий день на ЧЄ-2026.