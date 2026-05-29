Україна у напруженому матчі перемогла Туреччину і гарантувала вихід в 1/8 фіналу Євро-2026

Збірна України з мініфутболу перемогла Туреччину у межах 2-го туру чемпіонату Європи 2026 року, що триває у Братиславі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь "синьо-жовтих".

Зустріч розпочалася з атак української команди. Вже на 5-й хвилині Денис Бланк відкрив рахунок, пробивши з близької відстані. Одразу ж Андрій Цопа міг збільшити перевагу, але не зумів переграти голкіпера.

На 17-й хвилині Туреччина забила гол зі штрафного, але арбітр скасував взяття воріт.

Наприкінці першого тайму підопічні Олександра Бондаря вдруге засмутили голкіпера турецької команди. Після передачі Дмитра Сорокіна відзначився Михайло Грицина.

Туреччина перевернула хід поєдинку в дебюті другого тайму. Завдяки дублю Деніса Учми суперник українців відновив статус-кво, повернувши інтригу.

Розв'язка в матчі відбулася на 44-й хвилині, коли Дмитро Сорокін забив переможний гол.

Мініфутбол – Євро-2026

2 тур, 29 травня

Україна – Туреччина 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Бланк, 2:0 – 20 Грицина, 2:1 – 31 Учма, 2:2 – 32 Учма, 3:2 – 44 Сорокін

Завдяки цій перемозі Україна гарантувала вихід до 1/8 фіналу Євро-2026. Іншим учасником плейоф з групи С стала Сербія.

Турнірна таблиця групи С

Нагадаємо, що у першому матчі Україна розгромила Бельгію з рахунком 4:0. Наступний поєдинок на Євро-2026 "синьо-жовті" проведуть 30 травня проти Сербії. Матч розпочнеться о 22:15 за київським часом.