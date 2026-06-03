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Україна розгромила Угорщину, Азербайджан зіграє проти Сербії в 1/2 фіналу Євро-2026

Олексій Мурзак — 3 червня 2026, 21:16
Україна розгромила Угорщину, Азербайджан зіграє проти Сербії в 1/2 фіналу Євро-2026
European Minifootball Federation

У середу, 3 червня, у словацькій Братиславі відбуваються матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.

Так, першим фіналістом стала збірна України, яка перемогла команду Угорщини. Зустріч завершилася з рахунком 5:1. Для українців це перший в історії вихід у фінал чемпіонату Європи

Суперник "синьо-жовтих" у фіналі визначиться у протистоянні між Сербією та Азербайджаном, які зіграють свій матч о 21:45.

Мініфутбол – Євро-2026
1/2 фіналу, 3 червня

Угорщина – Україна 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 23 Іванов, 0:2 – 24 Бланк, 1:2 – 33 Кеж, 1:3 – Іванов, 1:4 – 41 Колесніков, 1:5 – 47 Сорокін

  • 21:45 Сербія – Азербайджан
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