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Україна та Угорщина вийшли у півфінал: результати матчів 1/4 Євро-2028

Олег Дідух — 2 червня 2026, 21:52
Україна та Угорщина вийшли у півфінал: результати матчів 1/4 Євро-2028

У вівторок, 2 червня, у словацькій Братиславі відбулися чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.

У першому матчі ігрового дня Угорщина розгромила Болгарію з рахунком 4:0. Раніше у 1/8 фіналу Угорщина у серії пенальті пройшла збірну Боснії і Герцеговини.

У другому матчі ігрового дня збірна України з аналогічним рахунком розгромила Грузію. Для українців це перший в історії вихід у півфінал чемпіонату Європи з мініфутболу. Саме Угорщина стане суперником України по півфіналу.

Мініфутбол – Євро-2026
1/4 фіналу, 2 червня

Угорщина – Болгарія – 4:0

Грузія – Україна – 0:4

Інша півфінальна пара визначиться у матчах Румунія – Сербія та Чехія – Азербайджан. Ці поєдинки також відбудуться 2 червня.

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