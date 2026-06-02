Україна та Угорщина вийшли у півфінал: результати матчів 1/4 Євро-2028

У вівторок, 2 червня, у словацькій Братиславі відбулися чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.

У першому матчі ігрового дня Угорщина розгромила Болгарію з рахунком 4:0. Раніше у 1/8 фіналу Угорщина у серії пенальті пройшла збірну Боснії і Герцеговини.

У другому матчі ігрового дня збірна України з аналогічним рахунком розгромила Грузію. Для українців це перший в історії вихід у півфінал чемпіонату Європи з мініфутболу. Саме Угорщина стане суперником України по півфіналу.

Мініфутбол – Євро-2026

1/4 фіналу, 2 червня

Угорщина – Болгарія – 4:0

Грузія – Україна – 0:4

Інша півфінальна пара визначиться у матчах Румунія – Сербія та Чехія – Азербайджан. Ці поєдинки також відбудуться 2 червня.