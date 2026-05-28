Розгромна перемога України, нічия Франції та Італії: результати другого дня Євро-2026
У четвер, 28 травня, у словацькій Братиславі відбулися матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.
У другий ігровий день було заплановано 9 матчів. У групі F збірні Франції та Італії не визначили переможця, завершивши поєдинок внічию. У цьому ж квартеті Азербайджан мінімально переміг Австрію.
Збірна України з розгромної перемоги розпочала виступ на Євро-2026. "Синьо-жовті" розгромили Бельгію завдяки дублю Іванова та голам Цопи та Бланка.
У квартеті D Грузія та Іспанія підписали мирову. Для іспанців ця нічия стала другою на турнірі.
Чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу
Груповий етап, 28 травня
Група А
Чорногорія – Греція
Боснія і Герцеговина – Словаччина
Група С
Україна – Бельгія 4:0
Група D
Грузія – Іспанія 0:0
Англія – Румінія
Група Е
Польща – Казахстан
Угорщина – Словенія
Група F
Франція – Італія 0:0
Азербайджан – Австрія 1:0
Напередодні збірна Сербії здолала Туреччину, а команди Португалії та Англії зазнали поразок у перший ігровий день на ЧЄ-2026.