Розгромна перемога України, нічия Франції та Італії: результати другого дня Євро-2026

У четвер, 28 травня, у словацькій Братиславі відбулися матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026 з мініфутболу.

У другий ігровий день було заплановано 9 матчів. У групі F збірні Франції та Італії не визначили переможця, завершивши поєдинок внічию. У цьому ж квартеті Азербайджан мінімально переміг Австрію.

Збірна України з розгромної перемоги розпочала виступ на Євро-2026. "Синьо-жовті" розгромили Бельгію завдяки дублю Іванова та голам Цопи та Бланка.

У квартеті D Грузія та Іспанія підписали мирову. Для іспанців ця нічия стала другою на турнірі.

Чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу

Груповий етап, 28 травня

Група А

Чорногорія – Греція

Боснія і Герцеговина – Словаччина

Група С

Україна – Бельгія 4:0

Група D

Грузія – Іспанія 0:0

Англія – Румінія

Група Е

Польща – Казахстан

Угорщина – Словенія

Група F

Франція – Італія 0:0

Азербайджан – Австрія 1:0

Напередодні збірна Сербії здолала Туреччину, а команди Португалії та Англії зазнали поразок у перший ігровий день на ЧЄ-2026.