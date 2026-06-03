Україна – Азербайджан: онлайн-трансляція фінального матчу Євро-2026

У четвер, 4 червня, збірна України з мініфутболу зіграє у фіналі чемпіонату Європи 2026 проти Азербайджану.

Континентальну першість приймає Братислава. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку безпосередньо в цій новині.

Зазначимо, що у півфіналі "синьо-жовті" розгромили Угорщину (5:1), яка є срібним призером чемпіонату світу. До цього підопічні Олександра Бондаря у плейоф переграли Португалію (3:1) та Грузію (4:0).

Азербайджанці пробились у фінал, здолавши в серії пенальті Сербію. Саме вони є чинними чемпіонами світу.