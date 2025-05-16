Чемпіонат світу 2025 з мініфутболу: розклад та результати матчів

З 21 травня по 1 червня в азербайджанському Баку відбудеться чемпіонат світу 2025 з мініфутболу. Цей масштабний турнір збере 32 найсильніші збірні з усього світу. Матчі пройдуть на сучасній Національній арені гімнастики, що вміщує близько 9 тисяч глядачів.

Волею жереба збірна України, яка втретє представлена на чемпіонаті світу під егідою Всесвітньої федерації мініфутболу (WMF), потрапила до групи С, де розіграє дві путівки до стадії матчів на вибування з командами Угорщини, Англії та Туреччини.

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Головним успіхом "синьо-жовтих" є вихід до чвертьфіналу на дебютній світовій першості у 2019 році, де вони поступилися Угорщині (0:3). Тож на груповому етапі українці отримали принципового суперника, з яким спробують поквитатися за поразку шестирічної давнини.

Груповий етап

Учасники були розподілені на вісім груп, по чотири команди в кожній. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу турніру.

Група A

21.05 | 🕣 20:45 | Азербайджан – Бахрейн

21.05 | 🕙 22:00 | Мавританія – Словенія

23.05 | 🕦 11:45 | Мавританія – Бахрейн

23.05 | 🕢 19:45 | Словенія – Азербайджан

25.05 | 🕐 13:00 | Бахрейн – Словенія

25.05 | 🕡 18:30 | Азербайджан – Мавританія

Група B

21.05 | 🕗 08:15 | Франція – Чад

21.05 | 🕣 20:45 | Румунія – Узбекистан

23.05 | 🕐 13:00 | Франція – Узбекистан

23.05 | 🕞 15:30 | Чад – Румунія

25.05 | 🕦 11:45 | Узбекистан – Чад

25.05 | 🕘 21:00 | Румунія – Франція

Група C

21.05 | 🕤 09:30 | Угорщина – Туреччина

21.05 | 🕛 12:00 | Україна – Англія

23.05 | 🕑 14:15 | Англія – Угорщина

23.05 | 🕡 18:30 | Україна – Туреччина

25.05 | 🕞 15:30 | Угорщина – Україна

25.05 | 🕔 17:15 | Туреччина – Англія

Група D

21.05 | 🕥 10:45 | Болгарія – Португалія

21.05 | 🕐 13:15 | Словаччина – Індія

23.05 | 🕔 17:15 | Болгарія – Індія

23.05 | 🕘 21:00 | Португалія – Словаччина

25.05 | 🕑 14:15 | Індія – Португалія

25.05 | 🕢 19:45 | Словаччина – Болгарія

Група E

22.05 | 🕐 13:00 | Індонезія – Коста-Рика

22.05 | 🕑 14:15 | Чорногорія – Таїланд

24.05 | 🕡 18:30 | Чорногорія – Коста-Рика

24.05 | 🕢 19:45 | Таїланд – Індонезія

26.05 | 🕦 11:45 | Коста-Рика – Таїланд

26.05 | 🕘 21:00 | Індонезія – Чорногорія

Група F

22.05 | 🕔 17:15 | Казахстан – Польща

22.05 | 🕡 18:30 | США – Боснія і Герцеговина

24.05 | 🕐 13:00 | США – Польща

24.05 | 🕑 14:15 | Боснія і Герцеговина – Казахстан

26.05 | 🕞 15:30 | Польща – Боснія і Герцеговина

26.05 | 🕢 19:45 | Казахстан – США

Група G

22.05 | 🕞 15:30 | Чехія – Аргентина

22.05 | 🕢 19:45 | Грузія – ОАЕ

24.05 | 🕞 15:30 | Грузія – Аргентина

24.05 | 🕘 21:00 | ОАЕ – Чехія

26.05 | 🕑 14:15 | Аргентина – ОАЕ

26.05 | 🕔 17:15 | Чехія – Грузія

Група H