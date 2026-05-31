Визначився потенційний суперник збірної України у чвертьфіналі Євро-2026
Збірна Грузії з мініфутболу стала потенційним суперником України у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2026, що проходить у словацькій Братиславі.
У поєдинку 1/8 фіналу грузини здолали поляків у післяматчевій серії пенальті.
На початку першого тайму суперники обмінялися голами. Спочатку поляк Бєль відкрив рахунок, а вже за хвилину Попхадзе відновив паритет.
До фінального свистка жодній з команд не вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Все вирішилося у серії пенальті, де влучнішими були грузини.
Чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу
1/8 фіналу, 31 травня
Польща – Грузія 1:1 (0:1 по пенальті)
Грузія сенсаційно вибила з боротьби Польщу, яка виграла усі матчі на груповій стадії.
Зазначимо, що Грузія вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро. На двох попередніх континентальних першостях Сакартвело зупинялися на стадії 1/8 фіналу.