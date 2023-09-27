Курйоз дня: зірковий футболіст зганьбився під час оригінального розіграшу пенальті - ВІДЕО

Не щодня побачиш таке виконання одинадцятиметрового

Джерело - Чемпіон.

Мауро Ікарді не зміг влучити в порожні ворота Істанбулспора в перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату Туреччини.

На 37-й хвилині гри ексфутболіст Інтера та ПСЖ, який нині є лідером Галатасарая, разом із партнером по команді Керемом Артюкоглу вирішили оригінально розіграти пенальті.

Турок замість того, щоби пробити, легко покотив м'яча на хід аргентинцеві, але той не зміг влучити в порожню ділянку воріт.

Відео

Попри це, "леви" перемогли Істанбулспор із рахунком 1:0, а єдиний гол забив саме Ікарді.

Після 6 зіграних матчів Галатасарай, принаймні на добу, очолив турнірну таблицю із 16 набраними балами.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua