Курйоз дня: зірковий футболіст зганьбився під час оригінального розіграшу пенальті - ВІДЕО

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#Галатасарай, #Мауро Ікарді

Джерело - Чемпіон.

Мауро Ікарді не зміг влучити в порожні ворота Істанбулспора в перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату Туреччини.

На 37-й хвилині гри ексфутболіст Інтера та ПСЖ, який нині є лідером Галатасарая, разом із партнером по команді Керемом Артюкоглу вирішили оригінально розіграти пенальті.

Турок замість того, щоби пробити, легко покотив м'яча на хід аргентинцеві, але той не зміг влучити в порожню ділянку воріт.

Відео

Попри це, "леви" перемогли Істанбулспор із рахунком 1:0, а єдиний гол забив саме Ікарді.

Після 6 зіграних матчів Галатасарай, принаймні на добу, очолив турнірну таблицю із 16 набраними балами.

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