Відео дня: воротар Лаціо забив рятівний гол на останній секунді матчу Ліги чемпіонів

Рідкісний футбольний момент!

Джерело - Чемпіон.

Воротар італійського Лаціо, Іван Проведель, зрівняв рахунок на 95-й хвилині матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти іспанського Атлетико (1:1).

Голкіпер пішов до штрафного майданчика суперників, аби спробувати врятувати свою команду від поразки - вийшло дуже вдало: Проведель відгукнувся на передачу Луїса Альберто й випередив воротаря суперників Яна Облака, вколотивши м'яч у сітку.

Відразу після цього головний арбітр дав фінальний свисток.

Відео

Огляд матчу

В іншому матчі групи Е нідерландський Феєнорд удома переміг шотландський Селтік із рахунком 2:0.

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