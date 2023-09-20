Відео дня: воротар Лаціо забив рятівний гол на останній секунді матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Воротар італійського Лаціо, Іван Проведель, зрівняв рахунок на 95-й хвилині матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти іспанського Атлетико (1:1).
Голкіпер пішов до штрафного майданчика суперників, аби спробувати врятувати свою команду від поразки - вийшло дуже вдало: Проведель відгукнувся на передачу Луїса Альберто й випередив воротаря суперників Яна Облака, вколотивши м'яч у сітку.
Відразу після цього головний арбітр дав фінальний свисток.
Відео
Огляд матчу
В іншому матчі групи Е нідерландський Феєнорд удома переміг шотландський Селтік із рахунком 2:0.
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