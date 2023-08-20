Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Домагой Віда забив вирішальний гол за АЕК у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Найцікавіше, що жертвою колишнього захисника київського Динамо стала команда з його рідної країни, за яку він колись виступав — Динамо Загреб.

АЕК виграв перший матч 2:1, а у другому поступався 0:2 до 92-ї хвилини. Переможний м'яч, установивши підсумковий рахунок 2:2 на 100-й хвилині, забив саме хорват Віда, коли зіграв на добиванні після нереалізованого пенальті партнера.

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В останньому раунді кваліфікації ЛЧ грецький клуб зустрінеться з бельгійським Антверпеном.

Нагадаємо, Віда грав за загребське Динамо у 2011-2012 роках (44 матчі та 6 голів), якраз перед трансфером до київського Динамо.

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