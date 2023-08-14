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Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО

Сьогодні виповнюється 15 років історичній перемозі
Сьогодні 12:50 Андрій Твердохліб 6679 0
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

14 серпня 2008 року на Олімпійських іграх у Пекіні українська команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Олени Хомрової та Ольги Жовнір вибороли золото.

Саме того дня увесь спортивний світ дізнався про, можливо, найкращу українську спортсменку в історії незалежності.

Китаянки вважалися фаворитами фінального протистояння і увесь поєдинок були попереду. Різниця в рахунку досягала 10 пунктів.

За рахунку 36:40 на доріжку вийшла юна 17-річня Харлан і зробила, здавалося, неможливе - 9 точних уколів поспіль. Щоправда, китаянка змогла вирівняти рахунок - 44:44.

Але останній, золотий укол зробила неймовірна Ольга Харлан. Потім було всесвітнє визнання, абсолютна домінація в жіночій шаблі, безліч титулів і трофеїв! Але, то вже зовсім інша історія... 

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