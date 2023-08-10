Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Бразилець Бернард приніс перемогу Панатінаїкосу в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя.
На 83-й хвилині ексфутболіст донецького Шахтаря розпочав красиву комбінацію, яку сам і завершив - 1:0.
Послухайте реакцію бразильських коментаторів - вони були в захваті.
Відео
O gol de Bernard🇧🇷, que deu a vitória ao Panathinaikós!#PAOFC☘️ | #PAOOM | #UCL | #ChampionsLeaguepic.twitter.com/yXH4W6RMbC— Panathinaikós Brasil☘️🇧🇷 (@PAOFansBR) August 9, 2023
Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 15 серпня.
Нагадаємо, в попередньому раунді грецький клуб пройшов український Дніпро-1.
Слід додати, що Бернард виступав за Шахтар у період 2013-2018 років. За цей час нападник відзначився 28 голами та 15 результативними передачами у всіх турнірах.
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