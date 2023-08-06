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Маліновський не потрапив до заявки Марселя на матчі кваліфікації ЛЧ з Панатінаїкосом

Сьогодні 17:13 237 0
Маліновський не потрапив до заявки Марселя на матчі кваліфікації ЛЧ з Панатінаїкосом
Фото Getty Images
#Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - Tribuna.com.

Тренерський штаб Марселя визначився із заявкою на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

До неї потрапив 21 гравець. У списку відсутній український півзахисник Руслан Маліновський, проте знайшлося місце для новачків Ренана Лоді, П’єра-Емеріка Обамеянга, Ісмаїли Сарра та Жоффре Кондогбіа.

Марсель зміг заявити лише 21 гравця замість 25, оскільки не виконав вимог щодо місцевих вихованців.

Раніше була інформація, що Маліновський викликає серйозне роздратування в Марселі. Він не зіграв у жодному товариському матчі команди цього літа.

Нагадаємо півзахисник збірної України приєднався до французького клубу в січні цього року. У другій половині минулого сезону Руслан провів 23 матчі в Лізі 1 та Кубку Франції, відзначившись двома голами та одним асистом.

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