Маліновський не потрапив до заявки Марселя на матчі кваліфікації ЛЧ з Панатінаїкосом

Тренерський штаб Марселя визначився із заявкою на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

До неї потрапив 21 гравець. У списку відсутній український півзахисник Руслан Маліновський, проте знайшлося місце для новачків Ренана Лоді, П’єра-Емеріка Обамеянга, Ісмаїли Сарра та Жоффре Кондогбіа.

Марсель зміг заявити лише 21 гравця замість 25, оскільки не виконав вимог щодо місцевих вихованців.

Раніше була інформація, що Маліновський викликає серйозне роздратування в Марселі. Він не зіграв у жодному товариському матчі команди цього літа.

Нагадаємо півзахисник збірної України приєднався до французького клубу в січні цього року. У другій половині минулого сезону Руслан провів 23 матчі в Лізі 1 та Кубку Франції, відзначившись двома голами та одним асистом.