Маліновський не потрапив до заявки Марселя на матчі кваліфікації ЛЧ з Панатінаїкосом

Джерело - Tribuna.com.
Тренерський штаб Марселя визначився із заявкою на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
До неї потрапив 21 гравець. У списку відсутній український півзахисник Руслан Маліновський, проте знайшлося місце для новачків Ренана Лоді, П’єра-Емеріка Обамеянга, Ісмаїли Сарра та Жоффре Кондогбіа.
Марсель зміг заявити лише 21 гравця замість 25, оскільки не виконав вимог щодо місцевих вихованців.
Раніше була інформація, що Маліновський викликає серйозне роздратування в Марселі. Він не зіграв у жодному товариському матчі команди цього літа.
Нагадаємо півзахисник збірної України приєднався до французького клубу в січні цього року. У другій половині минулого сезону Руслан провів 23 матчі в Лізі 1 та Кубку Франції, відзначившись двома голами та одним асистом.