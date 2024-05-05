Без Ваната: стали відомі стартові склади на матч Динамо — Колос

Джерело - Чемпіон.

На офіційному сайті Української Прем’єр-ліги з’явилися стартові склади киїського Динамо та ковалівського Колоса на матч 27 туру чемпіонату України.

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Дячук, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Буяльський (К), Ярмоленко, Волошин, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Андрієвський, Малиш, Діалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.

Колос: Фесюн, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Чорноморець (К), Демченко, Оріховський, Топалов, Ільїн, Велетень, Безбородько.

Запасні: Горох, Мисак, Кукош, Гончаренко, Ємець, Мілько, Криворучко, Салабай, Гусол, Паулаускас, Рангел.

Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом. Зазначимо, що найкращий бомбардир чемпіонату України Владислав Ванат пропускає зустріч через перебір жовтих карток.

Сьогоднішній матч стане першим для Олександра Поздєєва на посаді виконувача обов’язків головного тренера Колоса.