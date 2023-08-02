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Панатінаїкос - СК Дніпро-1 2:2: огляд матчу Ліги конференцій

Панатінаїкос вийшов у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 272 0
Панатінаїкос - СК Дніпро-1 2:2: огляд матчу Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #Панатінаїкос, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 зіграв унічию з Панатінаїкосом у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Другий кваліфікаційний раунд
Матч-відповідь, 01 серпня
Панатінаїкос - СК Дніпро-1 2:2 (1:1)
(Перший матч 1:3)

Голи: 1:0 - 15 Шпорар, 1:1 - 24 Довбик, 1:2 - 54 Сарапій, 2:2 - 70 Шпорар

Панатінаїкос: 91.Бріньйоллі, 3.Хуанкар, 23.Магнуссон, 21.Єдвай, 27.Котсірас, 52.Вільєн (а8.Чокай, 66), 4.Перес (кап), 31.Джурічіч (8.Кляйнхаслер, 80), 10.Бернард (77.Вербіч.90+1), 34.Палаціос (17.Мансіні, 46), 9.Шпорар. (7.Іоаннідіс, 79)

Запасні: 12.Лрнтігін, 15.Ксенопулос, 2.Ваяннідіс, 6.Зека,  24.Сідерас, 25.Младеновіч,

Дніпро-1: 1 Волинець (12. Кінарейкін, 37), 26. Каплієнко, (25 Когут, 69)5. Сарапій (39. Сваток.57), 3 Адамюк, 42 Пасіч, 18.Бабенко, 23.Бланко, 22.Рубчинський (9.Гуцуляк, 69), , 11.Мірошніченко,  8.Піхальонок (кап) (34 Танчик.69), 7.Довбик.

Запасні: 93. Валеф, 4. Пуріта, 6 Горін,  14. Гаджиєв, 20. Горбунов, 31 Ківінда,

Попередження: Бланко (20). Рубчинський (43), Паласіос (45+2), Піхальонок (55), Когут (87), Чокай (90+5). 

Вилучення: Танчик (76, пряма червона картка).

Нагадаємо, що перша гра завершилася перемогою грецького клубу (3:1).

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