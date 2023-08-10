Старий-добрий Монфіс!

Джерело - Чемпіон.

Ґаель Монфіс (276) здолав Стефаноса Ціціпаса (4) у другому колі турніру серії Masters у Торонто.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Гра була сповнена численних ефектних дій від французького тенісиста, найяскравіша з яких сталася у 8-му геймі 1-го сету, коли Монфіс виграв розіграш потужним ударом у стрибку.

Відео

Після матчу Ґаель на камері написав побажання доброї ночі своїй маленькій донечці Скай.

Gael Monfils left a message for his daughter on the camera after beating Tsitsipas.



“Good night Skaï” 🥹 pic.twitter.com/PzqFlZcEqp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 9, 2023

Нагадаємо, в першому колі 36-річний чоловік Еліни Світоліної не менш ефектно переміг чвертьфіналіста останнього Вімблдона.

В 1/8 фіналу Монфіс зустрінеться з переможцем пари Себастьян Корда (32) - Александар Вукич (62).

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