Ґаель Монфіс (276) здолав Стефаноса Ціціпаса (4) у другому колі турніру серії Masters у Торонто.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Гра була сповнена численних ефектних дій від французького тенісиста, найяскравіша з яких сталася у 8-му геймі 1-го сету, коли Монфіс виграв розіграш потужним ударом у стрибку.

Після матчу Ґаель на камері написав побажання доброї ночі своїй маленькій донечці Скай.

Gael Monfils left a message for his daughter on the camera after beating Tsitsipas.



“Good night Skaï” 🥹 pic.twitter.com/PzqFlZcEqp