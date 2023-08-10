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Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО

Старий-добрий Монфіс!
Сьогодні 00:18 Андрій Дунець 1070 0
Чоловік Світоліної виконав ефектний удар у стрибку під час переможного матчу з 4-ю ракеткою світу - ВІДЕО
#Еліна Світоліна, #Ціціпас, #Гаель Монфіс

Джерело - Чемпіон.

Ґаель Монфіс (276) здолав Стефаноса Ціціпаса (4) у другому колі турніру серії Masters у Торонто.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Гра була сповнена численних ефектних дій від французького тенісиста, найяскравіша з яких сталася у 8-му геймі 1-го сету, коли Монфіс виграв розіграш потужним ударом у стрибку.

Відео

Після матчу Ґаель на камері написав побажання доброї ночі своїй маленькій донечці Скай.

Нагадаємо, в першому колі 36-річний чоловік Еліни Світоліної не менш ефектно переміг чвертьфіналіста останнього Вімблдона.

В 1/8 фіналу Монфіс зустрінеться з переможцем пари Себастьян Корда (32) - Александар Вукич (62).

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