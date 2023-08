Ґаель Монфіс (323) у двох сетах здолав Алєксандра Бубліка (25) у матчі другого кола турніру ATP 500 у Вашингтоні.

Гра тривала 1 годину 23 хвилини та завершилася з рахунком 6:3, 6:4. Вирішальний гейм вийшов дуже напруженим - французький тенісист реалізував матчпойнт на своїй подачі лише з четвертого разу.

За подіями з трибун схвильовано спостерігала дружина Монфіса - українка Еліна Світоліна. Її полегшена реакція на перемогу чоловіка потрапила до трансляції.

Lamonf in 2🤩 2016 #MubadalaCitiDCOpen champion @Gael_Monfils gets past Bublik 6-3 6-4. pic.twitter.com/p6gG36A9b9

Популярний тенісний паблік у твіттері навіть пожартував, що Еліні не завадило б випити пива, щоб відійти від таких переживань.

Gael Monfils needed 3 match points to close out his match against Bublik.



Elina Svitolina needed a beer. 😂 pic.twitter.com/F3xGx6uS9L