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Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО

Останній гейм вийшов напружено-затяжним
Сьогодні 04:20 Андрій Дунець 281 0
Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО
#Бублик, #Еліна Світоліна, #Гаель Монфіс

Джерело - Чемпіон.

Ґаель Монфіс (323) у двох сетах здолав Алєксандра Бубліка (25) у матчі другого кола турніру ATP 500 у Вашингтоні.

Гра тривала 1 годину 23 хвилини та завершилася з рахунком 6:3, 6:4. Вирішальний гейм вийшов дуже напруженим - французький тенісист реалізував матчпойнт на своїй подачі лише з четвертого разу.

За подіями з трибун схвильовано спостерігала дружина Монфіса - українка Еліна Світоліна. Її полегшена реакція на перемогу чоловіка потрапила до трансляції.

Відео

Популярний тенісний паблік у твіттері навіть пожартував, що Еліні не завадило б випити пива, щоб відійти від таких переживань.

До речі, Світоліна незадовго до початку звітного матчу провела свій поєдинок другого кола жіночої сітки турніру, в якому впевнено здолала росіянку Дарію Касаткіну.

Нагадаємо, що Алєксандр Бублік теж народився в росії (терористичній країні), але у 2016 році прийняв казахстанське громадянство й відтоді представляє на змаганнях саме цю державу.

Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса

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