Останній гейм вийшов напружено-затяжним

Джерело - Чемпіон.

Ґаель Монфіс (323) у двох сетах здолав Алєксандра Бубліка (25) у матчі другого кола турніру ATP 500 у Вашингтоні.

Гра тривала 1 годину 23 хвилини та завершилася з рахунком 6:3, 6:4. Вирішальний гейм вийшов дуже напруженим - французький тенісист реалізував матчпойнт на своїй подачі лише з четвертого разу.

За подіями з трибун схвильовано спостерігала дружина Монфіса - українка Еліна Світоліна. Її полегшена реакція на перемогу чоловіка потрапила до трансляції.

Відео

Популярний тенісний паблік у твіттері навіть пожартував, що Еліні не завадило б випити пива, щоб відійти від таких переживань.

Gael Monfils needed 3 match points to close out his match against Bublik.



Elina Svitolina needed a beer. 😂 pic.twitter.com/F3xGx6uS9L — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 3, 2023

До речі, Світоліна незадовго до початку звітного матчу провела свій поєдинок другого кола жіночої сітки турніру, в якому впевнено здолала росіянку Дарію Касаткіну.

Нагадаємо, що Алєксандр Бублік теж народився в росії (терористичній країні), але у 2016 році прийняв казахстанське громадянство й відтоді представляє на змаганнях саме цю державу.

Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua