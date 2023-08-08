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Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом

Попри ветеранський вік, 36-річний тенісист продовжує регулярно видавати справжнє шоу на корті
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Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом
#Еліна Світоліна, #Гаель Монфіс, #Крістофер Юбенкс

Джерело - Чемпіон.

Ґаель Монфіс (276) переміг чвертьфіналіста останнього Вімблдона, американця Крістофера Юбенкса (29), у матчі першого кола турніру серії "Мастерс" у Торонто.

Гра тривала 2 години 29 хвилин та завершилася з рахунком 7:6(3), 6:7(4), 6:1.

Француз традиційно продемонстрував яскравий теніс - чого тільки варті ці 2 фантастичні завершення розіграшів обвідними ударами на подачі суперника. Монфіс подекуди діставав, здавалося би, безнадійні м'ячі!

Відео

Нагадаємо, минулого тижня Монфіс переміг колишнього росіянина на очах своєї дружини - Еліни Світоліної.

Українка, до речі, 8 серпня розпочне свій виступ на турнірі WTA 1000 у Монреалі поєдинком із американкою.

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