"Мама Скай": диктор у Вашингтоні мило й оригінально представив Світоліну під час виходу на корт

Американці вкотре продемонстрували своє вміння робити шоу

Джерело - Чемпіон.

Диктор на турнірі WTA 500 у Вашингтоні креативно сповістив фанів про вихід Еліни Світоліної на корт перед матчем другого кола проти росіянки Дарії Касаткіної.

Літній чоловік не став перелічувати кар'єрні регалії української тенісистки, а натякнув на один із головних життєвих здобутків Еліни, оголосивши просто: "Мама Скай".

Світоліна (це було видно у трансляції) стримано посміхнулася на таке незвичайне представлення.

Відео

Elina Svitolina is introduced as ‘Skaï’s mommy’ when walking onto stadium court in Washington 🥹



💙💛

pic.twitter.com/KVVMNcD4Be — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 2, 2023

Нагадаємо, Світоліна народила доньку, на ім'я Скай, лише у жовтні минулого року, а повернулася до великого тенісу вже у квітні й майже відразу почала демонструвати чудову гру та високі результати. За це Еліною захоплюється багато вболівальників, експертів та колег.

Сам матч проти Касаткіної завершився впевненою перемогою першої ракетки України з рахунком 6:2, 6:2.

В наступному раунді Світоліна зіграє проти переможниці американської пари Джессіка Пегула (4) - Пейтон Стернс (59).

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