"Мама Скай": диктор у Вашингтоні мило й оригінально представив Світоліну під час виходу на корт

Диктор на турнірі WTA 500 у Вашингтоні креативно сповістив фанів про вихід Еліни Світоліної на корт перед матчем другого кола проти росіянки Дарії Касаткіної.

Літній чоловік не став перелічувати кар'єрні регалії української тенісистки, а натякнув на один із головних життєвих здобутків Еліни, оголосивши просто: "Мама Скай".

Світоліна (це було видно у трансляції) стримано посміхнулася на таке незвичайне представлення.

Elina Svitolina is introduced as ‘Skaï’s mommy’ when walking onto stadium court in Washington 🥹



💙💛

