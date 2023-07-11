Головне
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE
Сьогодні 15:23 3802 2
Швьонтек зрівняла рахунок у грі зі Світоліною в 1/4 фіналу Вімблдона
Сьогодні 17:52 418
Матч відбору на Євро-2024 Україна - Англія відбудеться у Вроцлаві
Сьогодні 17:52 107
Світоліна виграла перший сет у Швьонтек в 1/4 фіналу Вімблдона
Сьогодні 16:45 1256
Суспільне Спорт запустять у листопаді
Сьогодні 15:55 205
Соломон перейшов у Тоттенгем
Сьогодні 14:45 295
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 13:24 12322
Промоутер назвав потенційну дату бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 13:24 352
Гвоздик анонсував дату наступного бою
Сьогодні 11:45 469
11 липня Світоліна зіграє проти першої ракетки світу на центральному корті Вімблдона
Сьогодні 09:28 1920
Блоги
«Вчимо сміливості»: Дитяча секція боксу від Favbet Foundation та SpartaBox
«Вчимо сміливості»: Дитяча секція боксу від Favbet Foundation та SpartaBox Юрко Юрченко
Сьогодні 16:52 112
2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО
2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 15:28 1525
Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри
Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри Андрій Дунець
Сьогодні 11:35 2210
4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової
4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової Андрій Дунець
Сьогодні 10:12 1233 2
Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів
Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів Юрко Юрченко
Вчора 15:55 325
Формула-1 в липні 2023
Формула-1 в липні 2023 Юрко Юрченко
Вчора 15:51 265
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона Андрій Дунець
Вчора 13:03 5390 1
19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
Вчора 10:41 3990
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 02:53 107228
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом Андрій Твердохліб
09.07.2023 23:20 6576
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою Valeriy Ruchka
09.07.2023 11:23 10618 1
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо Андрій Дунець
08.07.2023 21:00 2259
Яремчук забив уперше за майже 9 місяців: відео гола українця в контрольному матчі за Брюгге
Яремчук забив уперше за майже 9 місяців: відео гола українця в контрольному матчі за Брюгге Андрій Дунець
08.07.2023 16:42 1844
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2023 11:19 6094
Відео із фронту: екстенісист Долгополов показав незламну реакцію на російський обстріл
Відео із фронту: екстенісист Долгополов показав незламну реакцію на російський обстріл 🔥🔥🔥
08.07.2023 10:15 1565
Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона
Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона Андрій Твердохліб
07.07.2023 21:47 705
Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО
Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО Андрій Дунець
07.07.2023 12:28 3234
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
07.07.2023 10:25 127642
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ Максим Розенко
07.07.2023 10:22 10828
Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
05.07.2023 23:00 2248
Прямі трансляції

2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО

Сьогодні 15:28 Андрій Дунець 1526 0
2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО
#Євро - 2020, #Роберто Манчіні, #збірна Англії з футболу, #Збірна Італії з футболу

Джерело - Чемпіон.

11 липня 2021 року у фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Італії завдала поразки Англії.

На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А в середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. 

У додатковий час забитих голів не було, тож переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті. Перемогу здобула збірна Італії -  3:2.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Фінал
11 липня 

Італія - Англія 1:1 (0:1) (пен. 3:2)

Голи: 0:1 - 2 Шоу, 1:1 - 67 Бонуччі

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5016
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 8960
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3204
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE 3802 2
На війні із загарбниками загинув срібний призер чемпіонату світу На війні із загарбниками загинув срібний призер чемпіонату світу 3327
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 12322
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76558
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 127643
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 303296 6
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59163
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55366
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25856