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ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років

Сьогодні 21:17 Андрій Твердохліб 27897 1
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років

Джерело - Чемпіон.

20 червня 1976 року світ вперше побачив удар, який з часом став ім'ям називним - удар паненкою.

У післяматчевій серії пенальті в фіналі Євро-1976 між Чехословаччиною та ФРН, вирішальний гол забив Антонін Паненка. Вишуканий гол гравця збірної Чехословаччини приніс команді титул чемпіонів Європи.

Нагадаємо, у Польщі вболівальників пустять на трибуни незважаючи на карантин.

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