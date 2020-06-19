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У Польщі уболівальники зможуть відвідувати футбольні матчі

Сьогодні 14:56 528 0
У Польщі внеси зміни у санітарні норми
У Польщі уболівальники зможуть відвідувати футбольні матчі
#Польща

Джерело - polskieradio.pl.

З 19 червня польські уболівальники футболу і спідвею зможуть займати до чверті місць на трибунах.

Про це повідомляє Польське радіо.

Це стало можливим завдяки зміні відповідних санітарних норм. Згідно з новими правилами, на футбольному стадіоні у Вроцлаві, наприклад, зможуть перебувати навіть 11 тис уболівальників, тоді як змагання зі спідвею в Ченстогові зможуть наживо подивитися близько 4 тис. осіб.

При цьому на трибунах зможуть перебувати лише уболівальники приймаючої сторони, всі вони повинні бути в масках, тоді як організатори матчів будуть зобов'язані забезпечити глядачів дезінфекційної рідиною.

Нагадаємо, Лех з Костевичем і Бутком пробився у півфінал Кубка Польщі.

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