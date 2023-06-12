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Агент Ярмоленка та Маліновського продовжує співпрацювати з росіянами, серед клієнтів - фанат путіна та кадирова

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Сьогодні 17:39 Андрій Дунець 225 0
Агент Ярмоленка та Маліновського продовжує співпрацювати з росіянами, серед клієнтів - фанат путіна та кадирова
#Вадим Шаблій

Джерело - KDK.

Відомий український футбольний агент Вадим Шаблій, який представляє інтереси багатьох гравців збірної України, продовжує вести бізнес із російськими гравцями та клубами.

Ситуацію дослідив ютуб-проєкт КДК (Сергій Болотніков та Андрій Сеньків). Журналісти наводять інформацію із верифікованої сторінки ProStar на Transfermarkt. Згідно з нею в Шаблія серед клієнтів досі є 18 гравців із російським паспортом, а також екстренер Карпат, Олег Кононов, який пізніше (після роботи у Львові) виявився прихильником путіна та кадирова.

"Це лютий треш! Поки весь світ вводить санкції проти росії, український бізнес відмовляється від будь-чого російського, СБУ полює на порушників, а УЄФА банить російський футбол, головний монополіст українського футболу продовжує працювати з москалями, причому абсолютно відкрито. І всім насрати.

Цікаво, як Ярмоленку, Миколенку, Маліновському, Буяльському, Сидорчуку, Шведу, Маркевичу і багатьом-багатьом іншим мати справу з такою компанією? Що вже казати про наших журналістів, які за гарячий інсайд готові закрити очі на що завгодно", - емоційно зазначають автори допису.

Шаблій відхрестився від Масалова, який перейшов до Уфи

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