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Шаблій відхрестився від Масалова, який перейшов до Уфи

Сьогодні 20:09 308 0
Prostar Agency офіційно заявив, що не має відношення до цього трансферу
Шаблій відхрестився від Масалова, який перейшов до Уфи
#Вадим Шаблій

Джерело - sport.ua.

Компанія Prostar Agency футбольного агента Вадима Шаблія не має договірних відносин з Олександром Масаловим, який підписав контракт з Уфою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Щодо трансферу захисника Олександра Масалова вважаємо за необхідне офіційно заявити, що компанія Prostar не має договірних відносин з гравцем і не брала участі в трансфері футболіста до російського клубу", - йдеться у заяві Prostar Agency.

Зазначимо, що Олександр є вихованцем київського Динамо, але у 19-річному віці перейшов до академії "Шахтаря". Також відомий за виступами у складі Десни, Колоса та тираспольського Динамо-Авто.

Масалов також має російський паспорт.

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