Джерело - sport.ua.
Компанія Prostar Agency футбольного агента Вадима Шаблія не має договірних відносин з Олександром Масаловим, який підписав контракт з Уфою.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Щодо трансферу захисника Олександра Масалова вважаємо за необхідне офіційно заявити, що компанія Prostar не має договірних відносин з гравцем і не брала участі в трансфері футболіста до російського клубу", - йдеться у заяві Prostar Agency.
Зазначимо, що Олександр є вихованцем київського Динамо, але у 19-річному віці перейшов до академії "Шахтаря". Також відомий за виступами у складі Десни, Колоса та тираспольського Динамо-Авто.
Масалов також має російський паспорт.