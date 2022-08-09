Prostar Agency офіційно заявив, що не має відношення до цього трансферу

Компанія Prostar Agency футбольного агента Вадима Шаблія не має договірних відносин з Олександром Масаловим, який підписав контракт з Уфою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Щодо трансферу захисника Олександра Масалова вважаємо за необхідне офіційно заявити, що компанія Prostar не має договірних відносин з гравцем і не брала участі в трансфері футболіста до російського клубу", - йдеться у заяві Prostar Agency.

Зазначимо, що Олександр є вихованцем київського Динамо, але у 19-річному віці перейшов до академії "Шахтаря". Також відомий за виступами у складі Десни, Колоса та тираспольського Динамо-Авто.

Масалов також має російський паспорт.