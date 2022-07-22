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Панков: Шаблій - як путін в росії

Сьогодні 14:09 419 0
Панков розповів про діяльність Шаблія
Панков: Шаблій - як путін в росії
#Олександр Панков, #Вадим Шаблій

Джерело - Чемпіон.

Будь-який футболіст, який потрапляє у сферу інтересів клубу, де Вадим Шаблій "працює", переходить до нього.

Про це заявив футбольний агент Олександр Панков.

"Які у мене претензії до Шаблія? Основна претензія - не гроші. Це не пріоритет. У першу чергу важливими є вчинки та слова. Претензія номер 1 - повна узурпація та монополізація агентського бізнесу в Україні. Він як Путін в Росії. Така ж ситуація.

Будь-який футболіст, який потрапляє у сферу інтересів клубу, де Вадік "працює", переходить до нього. Навіть якщо в гравця вже був агент. Він десь з часом зникає. Раніше була казка, де дотик героя приносив смерть. Тут те ж саме, вмирає все, до чого доторкається Шаблій.

Наприклад, є в мене футболіст. Умовний Вася Іванов. Ним цікавиться Зоря. Починають дзвонити, він каже: "Добре, йдемо в "Зорю". Ми підписали контракт, хі-хі-ха-ха, все добре. Проходить 3 місяці, а хлопець вже незадоволений мною, щось його не влаштовує.

Його оточують й починають акуратно "вкидати". Якщо ти хочеш грати в цій команді, "ти ж розумієш, з ким повинен працювати". Якщо хочеш, щоб все вдавалося, "ти ж розумієш, з ким повинен працювати". Якщо хочеш піти звідси й розкритися, "ти ж розумієш, з ким повинен працювати". Це йде роками. Агентів вже майже немає, живих залишилося 5 людей", - сказав Панков.

Нагадаємо Шаблій провів зустріч з директором Аякса Хунтеларом.

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