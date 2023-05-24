Жвавий старт центрального матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Георгій Судаков відкрив рахунок у матчі 28-го туру Української Прем'єр-ліги Зоря - Шахтар.

На 5-й хвилині гри атакувальний півзахисник "гірників" отримав пас від Олександра Зубкова перед штрафним майданчиком суперника й другим дотиком пробив у нижній кут.

Відео

Детальніше відео гола

Нагадаємо, головний конкурент Шахтаря, Дніпро-1 програв свій матч цього туру, відтак "помаранчево-чорні" в разі перемоги над Зорею відірвуться від найближчого переслідувача аж на 5 очок.

Варто додати, що 24 травня донецький клуб відзначає своє 87-річчя.

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