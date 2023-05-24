Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО

Поєдинок у Ковалівці почався епічно

Джерело - Чемпіон.

Євген Волинець припустився неймовірного ляпу в матчі 28-го туру Української Прем'єр-ліги Колос - Динамо.

На 9-й хвилині голкіпер господарів, перебуваючи під шаленим тиском півзахисника киян Кахіма Перріса і намагаючись виконати пас на партнера, пробив по власних воротах. М'яч транзитом від штанги влетів у сітку - 0:1.

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Нагадаємо, напередодні Динамо офіційно відреагувало на ганебний відеозапис гравців Барселони, пославши каталонський клуб грати в росію (терористичну країну).

До речі, "біло-сині" вперше за 9 років не вийшли навіть до кваліфікації Ліги чемпіонів.

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