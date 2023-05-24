Головне
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця
Сьогодні 10:28 3366
Барселона підтвердила розірвання контракту з Альбою по завершенню сезону
Сьогодні 15:43 106
Динамо впевнено переграло Колос у 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:31 330
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО
Сьогодні 14:29 955
Мудрик увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону АПЛ
Сьогодні 13:20 417
Українські клуби підтримали ідею створення УПЛ-ТБ
Сьогодні 09:55 454
Спенс та Кроуфорд домовились про проведення бою
Сьогодні 09:35 248
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:10 65342
Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги
Вчора 22:57 3362
Збірна Канади переграла Чехію, Латвія здолала Швейцарію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:54 1448
Блоги
28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів
28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:54 5412
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 14:29 942
Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги
Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги Андрій Дунець
Вчора 22:57 3360
Ребров дав пораду гравцям Барселони, які знялися в ганебному відео з подякою росіянам
Ребров дав пораду гравцям Барселони, які знялися в ганебному відео з подякою росіянам Андрій Дунець
Вчора 22:02 1118
Мудрик змарнував супермомент у матчі з Ман Сіті - українець міг забити перший гол за Челсі - ВІДЕО
Мудрик змарнував супермомент у матчі з Ман Сіті - українець міг забити перший гол за Челсі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:03 1362
Коли глибину падіння важко уявити
Коли глибину падіння важко уявити Максим Розенко
Вчора 15:30 671
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Андрій Твердохліб
Вчора 06:24 2388
Моурінью привітав росіянина Медведєва з перемогою на римському Мастерсі
Моурінью привітав росіянина Медведєва з перемогою на римському Мастерсі Андрій Дунець
22.05.2023 21:07 726
"Ми чекаємо на тебе": Зінченки зворушливим відео повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї
"Ми чекаємо на тебе": Зінченки зворушливим відео повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї Андрій Дунець
22.05.2023 19:14 1530
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу Юрко Юрченко
22.05.2023 16:22 2565
Український військовий продемонстрував дива футбольної майстерності в центрі Львова
Український військовий продемонстрував дива футбольної майстерності в центрі Львова Андрій Твердохліб
22.05.2023 09:22 2978
Божевільна гармата Кочергіна: український футболіст забив супергол у Польщі - ВІДЕО
Божевільна гармата Кочергіна: український футболіст забив супергол у Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
22.05.2023 07:57 2564
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
22.05.2023 06:54 3512
Гімн України на честь Онопрієнко - її дядько загинув, а батько на фронті
Гімн України на честь Онопрієнко - її дядько загинув, а батько на фронті Андрій Твердохліб
21.05.2023 16:05 3856
Той хто думає, що Лома програв, ніх***а не розуміє в боксі: боксерська спільнота не згідна з поразкою Ломаченка
Той хто думає, що Лома програв, ніх***а не розуміє в боксі: боксерська спільнота не згідна з поразкою Ломаченка Андрій Твердохліб
21.05.2023 15:43 1666
"Василь переміг – це факт": дружина Усика підтримала Ломаченка після бою з Хейні
"Василь переміг – це факт": дружина Усика підтримала Ломаченка після бою з Хейні Андрій Дунець
21.05.2023 15:08 1680
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку Nastya Bolshakova
21.05.2023 14:00 2470 2
Відео дня: 19-річна Онопрієнко принесла Україні золото ЧЄ - вперше з 2005 року
Відео дня: 19-річна Онопрієнко принесла Україні золото ЧЄ - вперше з 2005 року Андрій Твердохліб
21.05.2023 13:06 1852
Ломаченко: я хочу підтримати свою країну та Українську православну церкву
Ломаченко: я хочу підтримати свою країну та Українську православну церкву Андрій Дунець
21.05.2023 09:14 1245 1
Поганяла по корту 6-ту ракетку світу: фантастичні розіграші Ангеліни Калініної у фіналі Мастерса в Римі - ВІДЕО
Поганяла по корту 6-ту ракетку світу: фантастичні розіграші Ангеліни Калініної у фіналі Мастерса в Римі - ВІДЕО Андрій Дунець
21.05.2023 08:54 1654 2
Прямі трансляції

Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО

Поєдинок у Ковалівці почався епічно
Сьогодні 14:29 Андрій Дунець 955 0
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО
#Волинець, #Колос, #Динамо, #Кахім Перріс

Джерело - Чемпіон.

Євген Волинець припустився неймовірного ляпу в матчі 28-го туру Української Прем'єр-ліги Колос - Динамо.

На 9-й хвилині голкіпер господарів, перебуваючи під шаленим тиском півзахисника киян Кахіма Перріса і намагаючись виконати пас на партнера, пробив по власних воротах. М'яч транзитом від штанги влетів у сітку - 0:1.

Відео

Нагадаємо, напередодні Динамо офіційно відреагувало на ганебний відеозапис гравців Барселони, пославши каталонський клуб грати в росію (терористичну країну).

До речі, "біло-сині" вперше за 9 років не вийшли навіть до кваліфікації Ліги чемпіонів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 65342
Стали відомі усі учасники прощального матчу Селезньова Стали відомі усі учасники прощального матчу Селезньова 3427
28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів 28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів 5418
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця 3366
Лопес відреагував на поразку Ломаченка від Хейні Лопес відреагував на поразку Ломаченка від Хейні 4198
Ф'юрі відреагував на поразку Ломаченка від Хейні Ф'юрі відреагував на поразку Ломаченка від Хейні 3478
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113958
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5111
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31094
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18477
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21437
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 110557