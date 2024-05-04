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Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги

Сьогодні 21:32 987 0
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Кадіс, #Лас-Пальмас, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

4 травня у 34 турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал вдома розгромив Кадіс, Реал Сосьєдад не мав проблем з Лас-Пальмасом, а Барселона поступилася Жироні.

На старті центральної зустрічі українець Артем Довбик зрівняв рахунок, забивши вже свій 20 гол у нинішньому чемпіонаті.

Це дозволяє втримувати лідерство у гонці бомбардирів:

  1. Артем Довбик (Жирона) — 20 голів
  2. Джуд Беллінгем (Реал) — 18
  3. Александер Сьорлот (Вільярреал) — 17
  4. Роберт Левандовський (Барселона) — 16
  5. Анте Будимир (Осасуна) — 16

У другому таймі гравці Жирони змогли проявити характер і переломити хід гри, забивши три голи. Порту оформив дубль, вийшовши на заміну. Зазначимо, що Довбик асистував партнеру при першому голі. Це вже шоста результативна передача українця у сезоні.

Здобута перемога стала історичною та принесла Жироні перший вихід до Ліги чемпіонів.

Також завдяки втраті очок Барселоною Реал достроково став чемпіоном Іспанії - клуб Андрія Луніна випереджає Жирону (випередила підопічних Хаві та піднялася на друге місце у турнірній таблиці) на 13 очок за чотири тури до завершення турніру. Мадридський клуб 36 раз став переможцем чемпіонату Іспанії. Востаннє це Реалу вдавалося за підсумками сезону-2021/22. Для Луніна це вже друге чемпіонство.

Чемпіонат Іспанії  Ла Ліга
34 тур, 4 травня

Реал Сосьєдад  Лас-Пальмас 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 33 Суарес (авт), 2:0 — 45+1 Бекер

Реал  Кадіс 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 — 51 Діас, 2:0 — 68 Беллінгем, 3:0 — 90+3 Хоселу

Український воротар Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала. Як і обіцяв наставник "вершкових" Карло Анчелотті, гру провів Тібо Куртуа.

Жирона — Барселона 4:2 (1:2)

Голи: 0:1 — 3 Крістенсен, 1:1 — 4 Довбик, 1:2 — 45+1 Левандовський, 2:2 — 65 Порту, 3:2 — 67 Гутьєррес, 4:2 — 75 Порту

Артем Довбик провів увесь матч - забив гол та зробив одну результативну передачу. Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та був замінений на 64 хвилині гри.

4 травня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще одна гра:

22:00. Мальорка — Атлетико 

Нагадаємо, що Циганков пропустив два матчі каталонського клубу через травму литкового м'яза, проте вийшов на заміну у матчі 33 туру проти Лас-Пальмаса. Поєдинок завершився перемогою Жирони, один із м'ячів забив Довбик.

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