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Дніпро-1 сенсаційно програв Ворсклі у 28 турі УПЛ

Полтавці завдали несподіваної поразки лідеру чемпіонату
Сьогодні 15:02 538 0
Дніпро-1 сенсаційно програв Ворсклі у 28 турі УПЛ
#Ворскла, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 несподівано поступився Ворсклі в межах 28-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:2 на користь полтавців.

Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 24 травня

Дніпро-1 - Ворскла 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 3 Бланко, 1:1 - 11 Скляр (пен), 1:2 - 45+4 Кане

Склади команд:

Дніпро-1: Рибак, Матарріта (Є. Пасіч 46), Сваток (Хайнер 58), Сарапій, Адамюк, Рубчинський (Когут 73), Бабенко, Пеглоу (Танчик 84), Піхальонок, Бланко (Гуцуляк 46) Довбик

Запасні: Валеф, Каплієнко, Назаренко, Гомес, Лучкевич, Танковський, Підлепенець

Ворскла: Ісенко, Бацула, Кравець, Чеснаков, Крупський, Челядін (Рамірес 78), Скляр, Кане (Черниш 88), Нестеренко (Кулаковський 78), Пердута, Степанюк

Запасні: Домолега, Юрченко

Попередження: Адамюк 10, Матарріта 35, Бланко 45+1, Бабенко 50, Сваток 52, Кучер 76, Пасіч. Є 84, Кане 85, Танчик 90+2, Кулаковський 90+4

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