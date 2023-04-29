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Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу

Сьогодні 12:51 Valeriy Ruchka 5716 0
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні відзначається Всеукраїнський день футболу. 31 рік тому збірна України зіграла свій перший матч в історії.

29 квітня 1992 в Ужгороді українська команда поступилася збірній Угорщини (1:3). Першим автором голу в складі синьо-жовтої команди став форвард Чорноморця Іван Гецко.

З того часу збірна України пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу в Німеччині в 2006 році, а також двічі виступала на європейських першостях. Динамо доходило до півфіналу Ліги чемпіонів, а Шахтар виграв Кубок УЄФА. Нападник української збірної Андрій Шевченко став володарем Золотого м'яча 2004 року. Молодіжка тріумфувала на чемпіонаті світу 2019 року!

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