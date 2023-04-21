Шевченко ледь не перейшов у Манчестер Юнайтед, – Циганик

Цікавий історичний інсайд від журналіста

Джерело - ВЗБІРНА.

Відомий футбольний журналіст та блогер Ігор Циганик розповів, що Андрій Шевченко міг переїхати до Англії ще раніше, ніж у 2006 році.

"В сезоні-2002/03 Шевченко ледь не пішов із Мілана в Манчестер Юнайтед. Він той сезон почав не дуже переконливо, і грав Індзагі... Дзвонить Фергюсон і каже Шеві особисто, що приїде на одну з його ігор. Шевченко розповідав, що вже навіть дав добро на перемовини - це якраз перед Лігою чемпіонів було. І тут Анчелотті його викликає і каже: "Дивися, виходиш і забиваєш - граєш, не забиваєш - не граєш". Шевченко забив і в підсумку виграв Лігу чемпіонів", - поділився історією Циганик на ютуб-каналі ВЗБІРНА.

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Раніше журналіст розповідав, що Жирона виставила солідний трансферний цінник на Віктора Циганкова.

Нагадаємо, днями Шевченко побував у студії американського каналу, де нагадав усім про боротьбу України з окупантом.

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