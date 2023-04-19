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Шевченко: Я завжди стою поряд та захищаю Україну

Українець нагадав про вторгнення російських окупантів
Сьогодні 12:22 407 0
Шевченко: Я завжди стою поряд та захищаю Україну
#Ліга чемпіонів, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер України Андрій Шевченко став гостем студії Ліги чемпіонів на CBS Sports.

Шевченко нагадав про те, що в Україні триває війна.

"Хочу нагадати людям про Україну, війна там досі триває. Хочеться привернути увагу та закликати підтримувати Україну. Це дуже важливо для нас, що решта світу стоїть за нами. Ситуація дуже складна, але я дуже пишаюся своїм народом. Я завжди стою поряд та захищаю нашу країну. Особливо в цей момент нам потрібна ваша допомога.

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Правила спорту загалом можуть багато дати. Я брав участь у зборі коштів на реконструкцію стадіону в Ірпені - місті, яке було майже знищено. Під час війни важливо дати молоді шанс повернутися на стадіон, зіграти в футбол і на той момент трішки забути про війну", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, захисник Арсенала Олександр Зінченко та вінгер Челсі Михайло Мудрик відвідали благодійний концерт "Океан Ельзи" у Великій Британії.

 

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