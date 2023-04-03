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День Ліги чемпіонів. 68 років тому з'явився турнір найсильніших

Сьогодні 18:23 Valeriy Ruchka 1838 0
День Ліги чемпіонів. 68 років тому з'явився турнір найсильніших

Джерело - Чемпіон.

3 квітня 1955 року представники федерацій футболу провідних європейських держав підтримали ідею впровадити міжнародний турнір для чемпіонів різних країн.

Цікаво, що ідея створення футбольного турніру європейського масштабу, в якому б грали найкращі клуби континенту, належить не УЄФА, а редактору французької спортивної газети Екіп Габріелю Ано (Gabriel Hanot), який, до речі, у молоді роки грав у захисті за збірну Франції. 6 грудня 1954 року черговий номер газети вийшов із шапкою "Пропонуємо футбольний Кубок Європи".

Історики вважають, що месьє Ано таким чином відреагував на заяву британської преси про те, що тодішній чемпіон Англії клуб Вулвергемптон Вондерерз є найсильнішим клубом світу. Хай там як, Ано запропонував новий турнір, матчі якого мали проходити у середу увечері (нині додався ще й вівторок).

Габріель Ано

Ідеєю француза зацікавилися провідні команд Європи. У січні 1955 року редакція Екіп розіслала всім європейським клубам та футбольним асоціаціям положення про розіграш, яке з невеликими змінами діяло аж до початку 90-х років. Участь у розіграші чемпіонів країн спочатку не була обов'язковою. Редакція Екіп вважала, що краще розігрувати кубок серед найпопулярніших клубів континенту.

21 червня 1955 року комітет з надзвичайних ситуацій УЄФА прийняв рішення про організацію турніру під назвою Кубок європейських чемпіонів. Втім, деякі національні федерації відмовилися делегувати своїх представників. Серед них - родоначальники футболу англійці та СРСР.

Отже, у першому розіграші взяли участь 16 команд, розділених на розсуд організаторів на вісім пар (на наступних етапах вже проводилося жеребкування). Перший матч Кубка європейських чемпіонів відбувся 4 вересня 1955 року у Ліссабоні. Честь відкрити нове змагання випала Спортингу та белградському Партизану. У дебютному матчі команди забили по три м'ячі. Автором першого голу на 14-й хвилині за присутності 30 тисяч глядачів став форвард португальців Жоао Мартінш. У матчі-відповіді в Белграді перемогу з рахунком 5:2 святкували югослави, які й пройшли до наступного раунду.

А от перший фінал Кубка європейських чемпіонів пройшов у Парижі 13 червня 1956-го. Гра Стад де Реймс - Реал (Мадрид) закінчилася із рахунком 4:3, на користь гостей.

Фінал Кубка чемпіонів-1956. Реймс - Реал.

"Експериментальний" груповий турнір Кубка європейських чемпіонів було зіграно 1991 року. Цікаво, що першим його матчем вважається гра у Києві між Динамо та португальською Бенфікою. Українська команда перемогла - 1:0. М'яч на 31-й хвилині забив Олег Саленко.

Переломним моментом у розвитку турніру вважається сезон-1992/1993, коли на зміну Кубку європейських чемпіонів прийшла Ліга чемпіонів УЄФА.

Але це уже інша історія.

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