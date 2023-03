Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО

Ліонель Мессі покуражився у контрольному матчі збірної Аргентини проти Кюрасао.

Легендарний аргентинець, відкривши рахунок на 20-й хвилині, відзначився своїм сотим голом за національну команду, а вже на 37-й оформив хет-трик.

MESSI WHAT A CRAZY HALF, ENJOY THE GOALS!!!! 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/f9nwKcoUeS

Також, як повідомляють ЗМІ, Мессі став першим чемпіоном світу, який забив 100 голів за збірну.

❗️Record: Lionel Messi has become the first World Champion to score 100 International goals. Genius. pic.twitter.com/g47ZpPcdjA