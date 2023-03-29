Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО

Суперник був дуже зручним для встановлення досягнень

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі покуражився у контрольному матчі збірної Аргентини проти Кюрасао.

Легендарний аргентинець, відкривши рахунок на 20-й хвилині, відзначився своїм сотим голом за національну команду, а вже на 37-й оформив хет-трик.

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MESSI WHAT A CRAZY HALF, ENJOY THE GOALS!!!! 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/f9nwKcoUeS — mx ⭐️⭐️⭐️ (@MessiMX30iiii) March 29, 2023

Також, як повідомляють ЗМІ, Мессі став першим чемпіоном світу, який забив 100 голів за збірну.

❗️Record: Lionel Messi has become the first World Champion to score 100 International goals. Genius. pic.twitter.com/g47ZpPcdjA — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 29, 2023

У підсумку Аргентина перемогла Кюрасао з рахунком 7:0, а Ліонель установив ще один рекорд - став єдиним гравцем з Південної Америки, якому вдалося забити 100 голів за свою збірну.

Нагадаємо, днями була інформація, що клуби МЛС готові разом платити зарплату Мессі.

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