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Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО

Суперник був дуже зручним для встановлення досягнень
Сьогодні 11:39 Андрій Дунець 101 0
Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО
#Ліонель Мессі, #Збірна Аргентини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі покуражився у контрольному матчі збірної Аргентини проти Кюрасао.

Легендарний аргентинець, відкривши рахунок на 20-й хвилині, відзначився своїм сотим голом за національну команду, а вже на 37-й оформив хет-трик.

Відео

Також, як повідомляють ЗМІ, Мессі став першим чемпіоном світу, який забив 100 голів за збірну.

У підсумку Аргентина перемогла Кюрасао з рахунком 7:0, а Ліонель установив ще один рекорд - став єдиним гравцем з Південної Америки, якому вдалося забити 100 голів за свою збірну.

Нагадаємо, днями була інформація, що клуби МЛС готові разом платити зарплату Мессі.

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