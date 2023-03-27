Клуби МЛС готові разом платити зарплату Мессі

Ліонель Мессі може перейти у МЛС

Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем, не зможе самостійно підписати Ліонеля Мессі навіть у статусі вільного агента через неможливість сплачувати аргентинцю бажану їм зарплатню.

Про це повідомляє Sport.es.

Найбільша заробітна плата у МЛС зараз складає 6 млн євро на рік.

Але ліга має план щодо запрошення Мессі у свій чемпіонат. Усі клуби МЛС платитимуть частину зарплати нападнику, щоб він міг підписати контракт з однією з команд, а сам Мессі вирішить у якому саме клубі він хоче грати. Таке рішення було прийнято на нещодавній зустрічі представників усіх команд ліги.

Очікується, що присутність Мессі у лізі спровокує збільшення цін на телевізійні права. Крім того, Мессі дозволив би МЛС досягти прогресу у популяризації футболу у США перед сумісним з Канадою та Мексикою ЧС-2026.

Раніше парижани не змогли домовитись про продовження контракту з Мессі.