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Клуби МЛС готові разом платити зарплату Мессі

Сьогодні 17:42 137 0
Ліонель Мессі може перейти у МЛС
Клуби МЛС готові разом платити зарплату Мессі
Фото - gettyimages
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем, не зможе самостійно підписати Ліонеля Мессі навіть у статусі вільного агента через неможливість сплачувати аргентинцю бажану їм зарплатню.

Про це повідомляє Sport.es.

Найбільша заробітна плата у МЛС зараз складає 6 млн євро на рік.

Але ліга має план щодо запрошення Мессі у свій чемпіонат. Усі клуби МЛС платитимуть частину зарплати нападнику, щоб він міг підписати контракт з однією з команд, а сам Мессі вирішить у якому саме клубі він хоче грати. Таке рішення було прийнято на нещодавній зустрічі представників усіх команд ліги.

Очікується, що присутність Мессі у лізі спровокує збільшення цін на телевізійні права. Крім того, Мессі дозволив би МЛС досягти прогресу у популяризації футболу у США перед сумісним з Канадою та Мексикою ЧС-2026.

Раніше парижани не змогли домовитись про продовження контракту з Мессі

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