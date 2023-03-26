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На честь Мессі назвали новий комплекс на базі збірної Аргентини

Сьогодні 10:46 103 0
Президент Аргентинської футбольної асоціації презентував новий комплекс на базі національної команди
На честь Мессі назвали новий комплекс на базі збірної Аргентини
Фото: Getty Images
#Ліонель Мессі

Джерело - Аргентинська асоціація футболу.

Ім'ям нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі названо новий комплекс, що будується на базі національної команди аргентинців.

Про це повідомив президент Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапіа на заході в Есейсе.

"У цій будівлі три поверхи буде виділено для проживання наших національних команд. Тут будуть тренувальний центр та висококласний медичний центр. Також тут будуть різні зручності, відновлювальні кімнати вологого та сухого типу, аудиторія на 360 осіб. Від сьогодні цей комплекс отримав нову назву - імені Ліонеля Андреса Мессі", - заявив Тапіа.

Нагадаємо, збірна Аргентини з Ліонелем Мессі обіграла Панаму у товариському матчі.

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