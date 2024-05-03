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Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України

Сьогодні 15:51 103 0
Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України
#Ворскла, #Шахтар, #Кубок України з футболу

Джерело - УАФ.

ICTV2 транслюватиме фінальний матч Кубку України з футболу сезону-2023/24 між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Поєдинок відбудеться 15 травня, початок — о 19:00 за київським часом.

"Уперше за два роки УАФ повертає фінальний поєдинок Vbet Кубку України. Цей матч присвячено Силам оборони як вдячність за захист наших життів. Саме завдяки воїнам проведення фіналу Vbet Кубку України є можливим.

УАФ цінує співпрацю зі Starlight Media, що дасть можливість підсилити висвітлення важливої події українського футболу та обʼєднає всіх футбольних уболівальників", — цитує слова Андрія Шевченка пресслужба УАФ.

Зазначається, що гра пройде під назвою "Матч вдячності Силам оборони України". Усі кошти від продажу квитків УАФ перерахує на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, у півфіналі Ворскла виявилася сильнішою за Полісся, а Шахтар впевнено переміг Чорноморець.

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