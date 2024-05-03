Джерело - Чемпіон.

Київська Аврора перемогла Кардинал-Рівне в першому півфінальному матчі Кубку України з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:4.

Зазначимо, що матч було перервано один раз через повітряну тривогу.

Кубок України з футзалу

Півфінал, 3 травня

Кардинал-Рівне (Рівне) - Аврора (Київ) 2:4

Голи: Малиновський 21, 31 – Літвінов 5, Моспан 6, Чеберяк 39, Школьний 40.

Вирішальні матчі змагання відбуваються у форматі Фіналу чотирьох, який складається з двох півфінальних матчів, переможці яких зіграють у фіналі за головний трофей.

Відтак Аврора стала першим фіналістом турніру. В іншому півфіналі сьогодні київський ХІТ зустрінеться з івано-франківським Ураганом. Початок — о 20:35 за київським часом.

Фінал Кубку України відбудеться 4 травня.

Нагадаємо, у чвертьфінальних протистояннях Екстра-ліги України з футзалу були зіграні перші матчі.