Джерело - Чемпіон.
Київська Аврора перемогла Кардинал-Рівне в першому півфінальному матчі Кубку України з футзалу.
Поєдинок завершився з рахунком 2:4.
Зазначимо, що матч було перервано один раз через повітряну тривогу.
Кардинал-Рівне (Рівне) - Аврора (Київ) 2:4
Голи: Малиновський 21, 31 – Літвінов 5, Моспан 6, Чеберяк 39, Школьний 40.
Вирішальні матчі змагання відбуваються у форматі Фіналу чотирьох, який складається з двох півфінальних матчів, переможці яких зіграють у фіналі за головний трофей.
Відтак Аврора стала першим фіналістом турніру. В іншому півфіналі сьогодні київський ХІТ зустрінеться з івано-франківським Ураганом. Початок — о 20:35 за київським часом.
Фінал Кубку України відбудеться 4 травня.
Нагадаємо, у чвертьфінальних протистояннях Екстра-ліги України з футзалу були зіграні перші матчі.