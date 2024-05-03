Головне
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
Сьогодні 19:02 233
Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України
Сьогодні 15:51 660
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 13:04 78907 7
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 10:07 6028 1
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 09:33 310
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 3231
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 4661
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:28 8412
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 22:14 368
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024
Вчора 21:34 8564
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 210
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 452
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 343
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 834
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 878

Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою

Сьогодні 19:02 233 0
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
#Збірна України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України оголосила склад і поєднання ланок на матч із Литвою в межах п'ятого туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1В.

Гра відбудеться 3 травня у Вільнюсі на Twinsbet Arena. Початок матчу — о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт і ютуб-каналі SetantaSport.

Склад команди

Зазначимо, що це останній поєдинок на турнірі, який вирішить долю путівки в Дивізіон 1A. Наразі Україна є лідером турнірної таблиці, маючи у своєму активі максимальну кількість очок — 12. Литва є головним конкурентом підопічних Дмитра Христича, яка має аналогічну кількість залікових пунктів, але поступається в різниці шайб. Відтак кожній команді потрібна перемога для підвищення у класі.

Нагадаємо, на турнірі українці здобули розгромну перемогу над Естонією (8:0), впевнено переграли Нідерланди (3:0) та не залишили ніяких шансів для Китаю (9:0), а також Іспанії (6:1).

Турнірна таблиця

  1. Україна — 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця шайб)
  2. Литва — 12 (4), 15:3
  3. Китай — 6 (4), 10:13
  4. Естонія — 5 (4), 8:19
  5. Іспанія — 1 (4), 5:20
  6. Нідерланди — 0 (3), 4:13

Варто додати, що в межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли Литву в контрольному поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 5923
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 78907 7
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ 8412
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи 4661
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 6028 1
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 8564
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 31057 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38827
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26461
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16941 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12216
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118708