Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України оголосила склад і поєднання ланок на матч із Литвою в межах п'ятого туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1В.

Гра відбудеться 3 травня у Вільнюсі на Twinsbet Arena. Початок матчу — о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт і ютуб-каналі SetantaSport.

Склад команди

Зазначимо, що це останній поєдинок на турнірі, який вирішить долю путівки в Дивізіон 1A. Наразі Україна є лідером турнірної таблиці, маючи у своєму активі максимальну кількість очок — 12. Литва є головним конкурентом підопічних Дмитра Христича, яка має аналогічну кількість залікових пунктів, але поступається в різниці шайб. Відтак кожній команді потрібна перемога для підвищення у класі.

Нагадаємо, на турнірі українці здобули розгромну перемогу над Естонією (8:0), впевнено переграли Нідерланди (3:0) та не залишили ніяких шансів для Китаю (9:0), а також Іспанії (6:1).

Турнірна таблиця

Україна — 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця шайб) Литва — 12 (4), 15:3 Китай — 6 (4), 10:13 Естонія — 5 (4), 8:19 Іспанія — 1 (4), 5:20 Нідерланди — 0 (3), 4:13

Варто додати, що в межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли Литву в контрольному поєдинку.