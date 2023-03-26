З Буяльським буде цікавіше: навіщо динамівець потрібен збірній України в матчі з Англією

Настав час змін

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не перестає дивувати, від вибору тренера до складу, що постійно змінюється. Весна 2023 року не стала винятком. Ніхто не сумнівається у професіоналізмі Руслана Ротаня, проте до виконувача обов'язків головного тренера запитань дуже багато. Головне – склад команди. Більшість експертів та не дуже експертів висловили з цього приводу максимум думок. Тому аналізувати весь склад не будемо, а зупинимося на одному гравцеві – Віталії Буяльському.

Півзахисник Динамо, безперечно, є ключовим футболістом киян останніми роками, а цього сезону він – найкращий бомбардир команди із 12 голами. А ось чи знайде для нього місце у збірній Ротань? Чи сьогоднішній виклик півзахисника можна буде позначити, як завжди – "так, про всяк випадок"?

Не вписався у футбол Шевченка та Петракова

Відносини зі збірною у Віталія Буяльського не склалися давно. Вихованця київського Динамо залучали до всіх юнацьких збірних. Але сезон-2011/2012 став єдиним, коли Віталій відіграв максимально багато матчів за збірну U-19. Решту сезонів можна віднести до антирекордних за участю в офіційних матчах. Нічого не змінилося і починаючи з 2016 року, коли футболіста вперше викликали в головну команду країни.

Як так вийшло, що гравець, який може загострити атакувальні дії, віддати результативну передачу, урізноманітнити гру в центрі, забити вирішальний гол, не потрапляв до складів Шевченка та Петракова? Пам'ятаєте лютий 2021-го? Буяльський забивав у найвідповідальніших матчах за Динамо в Лізі Європи. Власне, тоді півзахисник та вдача витягнули обидва матчі з Брюгге.

Вільний художник

Буяльський ідеально взаємодіє з форвардами із глибини, чудово відчуває гольові моменти, змушує помилятися оборону суперника. Коли треба, півзахисник грає агресивно, вривається в чужий штрафний майданчик і завершує атаки. Але у схему Шевченка та Петракова 4-3-3 Віталій не вписувався. У збірній Буяльському могли віддати лише зону між крайнім та центральним нападником. Відповідно, попередніх тренерів Віталій не вражав, програючи Шепелєву, Малиновському та Зінченку.

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Чи може виклик 30-річного півзахисника до збірної сьогодні дати нагоду сподіватися, що футбол команди кардинально зміниться? Напевно, відповісти зможемо лише після матчу з Англією. Та й то не на всі сто відсотків. Вже 26 березня ми побачимо, чи піде Ротань шляхом Шевченка та Петракова, чи спробує запропонувати більш сучасний та ефективний футбол.

Принести користь тут і зараз

Припустимо, Буяльський виходить у матчі з Англією. Що тоді? Якщо збірна дотримуватиметься схеми 4-2-3-1, Віталій має шанс вийти "десяткою". У Динамо це працює. Гравець отримає свободу дій, зможе стати основним виконавцем середньої лінії, вриватися у вільні зони та завершувати атаки.

Фото - upl.ua

Враховуючи, що сьогодні збірна відчуває недоукомплектованість нападниками, Буяльський необхідний Ротаню. Тренер викликав Артема Довбика та Романа Яремчука, але Довбик у 2023 році забив лише один гол в УПЛ – Олександрії. Динамо та Верес пробити форварду не вдалося. У Лізі конференцій із Ларнакою Артем теж не відзначився. А в Яремчука зараз і зовсім складний період. За Брюгге Роман виходив 12 разів (переважно на заміну) у 2023 році. Жодного гола, результативної дії та всього 506 хвилин на полі. Звісно, можуть забивати Ярмоленко, Малиновський, Циганков, Коноплянка (а раптом!), Мудрик. Але це за умови, що всі будуть здорові. Щоправда, цей склад ми вже не раз бачили.

Чому б не додати нової забивної сили в особі Буяльського? Показати інший футбол, новий, сміливий, атакувальний та ефективний. З Віталієм наша збірна не виглядатиме гірше, ніж без нього. Шанс забити англійцям та італійцям зросте в рази. Чому би Буяльському та Циганкову не повторити момент із того матчу проти Брюгге, коли Віталій несподівано вискочив на гострий пас Віктора та забив шикарний гол.

Юлія Охрименко, Чемпіон

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