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Україна зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В

Сьогодні 10:07 246 0
Україна зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
#Збірна України з хокею, #Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України зустрінеться з господарем турніру Литвою в межах п'ятого туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1В.

Гра відбудеться 3 травня у Вільнюсі на Twinsbet Arena. Початок матчу — о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на Суспільне Спорт і ютуб-каналі SetantaSport.

Наразі Україна є лідером Дивізіону, маючи у своєму активі максимальну кількість очок — 12. Литва є головним конкурентом підопічних Дмитра Христича, яка має аналогічну кількість залікових пунктів, але поступається в різниці шайб.

Нагадаємо, на турнірі українці здобули розгромну перемогу над Естонією (8:0), впевнено переграли Нідерланди (3:0) та не залишили ніяких шансів для Китаю (9:0), а також Іспанії (6:1).

Турнірна таблиця

  1. Україна — 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця шайб)
  2. Литва —12 (4), 15:3
  3. Китай — 6 (4), 10:13
  4. Естонія — 5 (4), 8:19
  5. Іспанія — 1 (4), 5:20
  6. Нідерланди — 0 (3), 4:13

Зазначимо, у дивізіон 1А вийде лише команда на першій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, в межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли Литву в контрольному поєдинку.

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