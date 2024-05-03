Україна зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України зустрінеться з господарем турніру Литвою в межах п'ятого туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1В.

Гра відбудеться 3 травня у Вільнюсі на Twinsbet Arena. Початок матчу — о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на Суспільне Спорт і ютуб-каналі SetantaSport.

Наразі Україна є лідером Дивізіону, маючи у своєму активі максимальну кількість очок — 12. Литва є головним конкурентом підопічних Дмитра Христича, яка має аналогічну кількість залікових пунктів, але поступається в різниці шайб.

Нагадаємо, на турнірі українці здобули розгромну перемогу над Естонією (8:0), впевнено переграли Нідерланди (3:0) та не залишили ніяких шансів для Китаю (9:0), а також Іспанії (6:1).

Турнірна таблиця

Україна — 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця шайб) Литва —12 (4), 15:3 Китай — 6 (4), 10:13 Естонія — 5 (4), 8:19 Іспанія — 1 (4), 5:20 Нідерланди — 0 (3), 4:13

Зазначимо, у дивізіон 1А вийде лише команда на першій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, в межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли Литву в контрольному поєдинку.