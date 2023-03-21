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Буяльський: Деякі тренери збірної України не розраховували на мене

Сьогодні 13:25 142 0
Буяльський прокоментував виклик у збірну України
Буяльський: Деякі тренери збірної України не розраховували на мене
#Віталій Буяльський

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Динамо Віталій Буяльський сподівається приносити більше користі збірній України, ніж за часів попередніх тренерів.

Про це розповів сам футболіст у коментарі ВЗБІРНА.

"Дуже приємно повернутися у збірну, давно тут не був. Хочеться проявити себе у тренувальному процесі. Може, головний тренер дасть зіграти кілька хвилин у матчах. Налаштований дуже добре.

Чи чекав запрошення? Важко сказати, тому що не було ясності, хто стане тренером. Деякі тренери не розраховували на мене, тому приємно, коли зателефонували і сказали, щоб робив візу і готувався до збірної. Звісно, таке надихає", – сказав Буяльський.

Наразі в активі Буяльського лише 9 ігор за збірну України.

Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

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